Erneut auf Klubsuche: „Kann’s mir nicht erklären“

Die Situation ist für Mario Pavelic nicht neu. Bereits zum dritten Mal heißt es für den Ex-Rapidler „bitte warten!“ Im Februar 2020 verlieh ihn Rijeka (Kro) in letzter Minute an die Admira. Im selben Jahr wechselte er im Oktober zum WAC. Jetzt steht der Verteidiger seit seiner Vertragsauflösung bei Schalgiris (Lit), also seit über drei Monaten ohne Klub da. „Ich bin’s gewöhnt“, grinst der 30-Jährige. „Ich kann’s mir aber nicht erklären!“