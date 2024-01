Wohnungspreise werden ab 2025 deutlich steigen

Tirol ist teuerstes Pflaster

Am teuersten waren die Wohnungen demnach in Tirol mit im Schnitt 7421 Euro (plus 10,7 Prozent), Wien mit 7069 Euro (plus vier Prozent) und Salzburg mit 6364 Euro (plus 12,7 Prozent). Dahinter rangierten Kärnten mit 5563 Euro pro Quadratmeter (plus 12,8 Prozent), Niederösterreich mit 4951 Euro (plus 7,7 Prozent), das Burgenland mit 4700 Euro (plus 4,8 Prozent), Oberösterreich mit 4579 Euro (plus 6 Prozent) und die Steiermark mit 4445 Euro (plus 11,7 Prozent). Für Vorarlberg liegen vorerst keine Daten vor.