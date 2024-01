ÖSV: Eine Laufbestzeit als Lichtblick im Tunnel

Ein Lichtblick im düsteren Riesentorlauf-Tunnel: Die Laufbestzeit im zweiten Durchgang am Kronplatz gelang … einer Österreicherin! Julia Scheib blieb im Finale als einzige (!) Fahrerin unter einer Minute Fahrzeit und katapultierte sich so um 16 Plätze nach vorne. Was den 9. Endrang ergab - und im achten Rennen auf dem schweren Hang hier das dritte Top-10-Resultat für Ski-Austria. Auch dass sechs von neun rot-weiß-roten Athletinnen in den zweiten Durchgang kamen, war gegenüber Jasna (keine in den Top 30) ein eindeutiger Schritt nach vor. Dabei hatte das Rennen für die Alpenrepublik echt übel begonnen: Nach Startnummer 22 hatten die letzten sechs Plätze durchwegs Österreicherinnen geziert!