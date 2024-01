LIVE ab 10.30 Uhr: Wer gewinnt den Kronplatz-RTL?

Scheib: „Ich will das abrufen, was ich kann!“

Österreichs Riesentorläuferinnen fahren auf der anspruchsvollen Piste „Erta“ („die Steile“) um dringend benötigte Erfolgserlebnisse. Nach sieben Saisonrennen steht Rang 5 von Julia Scheib - „Ich will das abrufen, was ich kann“ - als Highlight in den Resultatslisten, die insgesamt nur vier Top-Ten-Ergebnisse von ÖSV-Läuferinnen ausschildern. Der bisherigen Punkteausbeute nach ist Franziska Gritsch als 18. Österreichs Nummer 1. Doch auch sie war jüngst beim historischen Nuller in Jasna, als keine Österreicherin punktete, nicht im zweiten Durchgang dabei. Platz 7 durch Bernadette Schild 2017 ist das bisher beste Ergebnis der Österreicherinnen am Kronplatz.