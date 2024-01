Gericht wies Klage von adoptierter Französin ab

Eine als Säugling adoptierte Französin, die sich vergeblich bemüht hatte, die Identität ihrer leiblichen Mutter herauszufinden, ist mit ihrer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Frankreich habe einen Kompromiss gefunden „zwischen dem Recht der Klägerin, ihre Herkunft zu kennen, und den Rechten und Interessen der leiblichen Mutter, die anonym bleiben will“, heißt es in der am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Urteilsbegründung.