Briten haben Wild-Problem, Schulküchen als Lösung?

750.000 Tiere müssen geschossen werden

Bis zu zwei Millionen Hirsche und Rehe lebten in den letzten Jahren in Großbritannien, rund 350.000 wurden jedes Jahr erlegt. Viel zu wenig, um die Population einzudämmen, so Experten gegenüber der „Times“. Um nachhaltig einen Effekt zu erzielen, müsse man 750.000 Tiere „entnehmen“, wie es in der Jägersprache so schön heißt.