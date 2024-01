Anti-Stau-Maßnahmen auf Arlbergschnellstraße S16

Eine Analyse der Verkehrsdaten zeigte, dass in Folge des hohen Verkehrsaufkommens auf der S16 (bis zu ca. 15.000 Kfz/24h in Richtung Arlberg) an drei bis sechs Samstagen im Jahr auch ein großer Staufluchtverkehr auf der L97 im vorderen Klostertal von bis zu 5000 Kfz/24h in Richtung Arlberg auftritt. Im Vergleich dazu fahren dort sonst nur circa 1000 Kfz pro Samstag. Auch Bludenz, Nüziders und Bürs klagen über das hohe Verkehrsaufkommen.