Wirtschaftsbund-Wahl: Landesrat in Poleposition

Ordentlich rund geht es beim Wirtschaftsbund Tirol, der mächtigen Teilorganisation der ÖVP. Vor vier Monaten kündigte Wirtschafts-LR Mario Gerber an, für den Obmann-Posten von Franz Hörl kandidieren zu wollen, was dieser als Majestätsbeleidigung begriff. Selbst antreten will oder kann er mit seinen 67 Jahren bei der Wahl am 9. Feber in Igls nicht, aber Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler springt wie berichtet für ihn in die Bresche.