Fico prophezeite im April Mord an hohem Politiker

Der slowakische Premierminister Robert Fico, der am Mittwoch Opfer eines Attentats wurde, hat bereits im April Gewalt gegen Regierungsmitglieder vorausgesagt. In einem Facebook-Video, in dem er unliebsame Medien und die Opposition attackierte, sprach er auch wörtlich vom Mord an einem führenden Regierungspolitiker. Unterdessen gibt es Kritik am Verhalten von Ficos Bodyguards bei dem Angriff. Eine Untersuchung wurde eingeteilt.