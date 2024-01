Linksextremist zu Haft in Ungarn verurteilt

Der dreiköpfigen Gruppe aus Deutschland und Italien wird vorgeworfen, im Februar 2023 mit Schlagstöcken und Hämmern auf Menschen losgegangen zu sein, die sie für Neonazis hielten. Sie sollen gedacht haben, dass die Opfer zu dem jährlichen rechtsextremistischen Gedenken, dem sogenannten „Tag der Ehre“, nach Budapest gereist sind. An diesem Tag (11. Februar) ehren Rechtsextreme Mitglieder der Waffen-SS und die an ihrer Seite kämpfenden ungarischen Streitkräfte. Diese hatten am 11. Februar 1945 erfolglos versucht, den Belagerungsring der Roten Armee in Budapest zu durchbrechen.