Ofner im Aufwind: „Sehe mich nicht als Favoriten“

„Es wird ein schwieriges Match. Er hat noch nicht so viel gewonnen heuer, das kann sich aber schnell drehen, es wird hier ja ‘best of five‘ gespielt“, sagte Ofner am Samstag in Paris. Er war ja noch am Freitag mit dem Zug aus Genf angereist. Trotz einer Negativserie Struffs, der in zehn Turnieren nur ein Match gewonnen hat, glaubt Ofner keinesfalls an leichtes Spiel. „Ich sehe mich nicht als Favoriten. Für mich ist das eine 50:50-Partie.“