Gewinnen Sie ein Meet & Greet mit Gerhard Berger

Ein Auszug: Teamchef Ralf Rangnick, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, NBA-Spieler Jakob Pöltl (per Zuspieler), Fußball-Trainer- und Management-Hochkaräter Peter Stöger, Technogym-Macher Gottfried Wurpes, die Ski-Größen Reinfried Herbst und Manfred Pranger, Vienna-Capitals-Manager Franz Kalla, MCG-Vorständin Barbara Muhr - sie alle und viele weitere werden in Form von Vorträgen, Keynotes, Interviews und Podiumsdiskussionen das Event am 22. Februar zum perfekten Mix aus Wissensvermittlung, Leadership-Update, Transformations-Know-How, Networking, High-Performing-Inputs und auch einem gerüttelt‘ Maß Unterhaltung adeln.