Nur noch 2 Weltcupstationen! Die Saison apert aus

Hoffen auf ein Zusatzrennen in Norwegen

FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner hatte zuletzt mehrfach wiederholt, dass er keine drei Speedrennen an aneinanderfolgenden Tagen mehr haben will, nun bietet sich aber nur noch in Kvitfjell die Möglichkeit zum Nachtrag. Geplant ist derzeit eine Abfahrt am 17. und ein Super-G am 18. Februar. Mit einem Pausetag am Freitag und davor je einem Training und Rennen wäre ein Zusatzrennen machbar. Kitzbühel könnte als Beispiel dienen: Bei den Hahnenkammrennen wurde am Dienstag und Mittwoch trainiert und am Donnerstag pausiert, ehe Freitag und Samstag je eine Abfahrt in Szene ging.