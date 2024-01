Zu wenig Schnee! Chamonix-Abfahrten abgesagt

Im alpinen Ski-Weltcup der Männer fallen die Abfahrer um zwei weitere Saisonrennen um. Wie der Weltverband FIS am Samstag nach der Garmisch-Abfahrt mitteilte, können die beiden Februar-Abfahrten am Fuße des Mont Blanc in Chamonix nicht stattfinden. Demnach ist die Schneelage aufgrund hoher Temperaturen auf der Piste „La Verte les Houches“ unzureichend.