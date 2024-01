Israel: Demonstranten blockieren Gaza-Lieferungen

Für Hilfslieferungen für die Bewohner des Gazastreifens stehen nur zwei Zugänge zur Verfügung: Der Grenzübergang Kerem Shalom führt aus dem Süden Israels in das Palästinensergebiet, der Übergang Rafah hingegen liegt an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Bereits am Donnerstag und Freitag hatten Israelis am Grenzübergang Kerem Shalom demonstriert und Lastwagen mit Hilfslieferungen an der Einfahrt gehindert.