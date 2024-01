Dieser Arzt sorgt für Sicherheit beim Fliegen

Leider war das keine Filmszene, sondern tragische Realität: Am 25. November des Vorjahres geriet ein Kleinflugzeug in Grünau im Almtal in einen Schneesturm – das Flugradar zeigte später einen Zickzackkurs der einmotorigen Rockwell Commander. Die Maschine, darin zwei Frauen und zwei Männer aus Tschechien, stürzte über dem Kasberg ab. Alle vier Insassen waren auf der Stelle tot – wir haben berichtet.