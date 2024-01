Lustig, die Zweite

Der noch zu Lebzeiten als „smoothest confidence man ever born“ betitelte Victor Lustig (im Englischen bedeutet „confidence man“ seltsamerweise Hochstapler), hielt nach dem gelungenen Eiffelturm-Coup eine sofortige Abreise aus Paris für dringend geraten, weshalb er sich nach Amerika einschiffte und sich dort mit - es ist nicht zu fassen, aber wahr - Al Capone anfreundete. Diesem gegenüber log er, der sich jetzt Graf Lustig nannte, vor, er sei imstande, eine Summe von 50.000 Dollar in weniger als zwei Monaten zu verdoppeln. Al Capone soll ihn mehrere Male schroff abgewiesen haben, aber der Graf blieb hartnäckig und geschmeidig. Schließlich ließ ihm Capone das Geld über Mittelsmänner bar in die Hand drücken, welches Lustig dann tatsächlich in einem Banksafe in Chicago deponierte. Dann verreiste er nach New York, um sich von den Strapazen des Geschäftslebens zu erholen.