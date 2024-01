Auf Tuchfühlung mit den „ach so herzigen“ Alpakas

In der Begegnungszone gibt es dann den hautnahen Kontakt mit den tierischen Stars. In unserem Fall waren das Lama Playboy und die Alpakas Tuner und Leonardo. Von Expertin Judith erfahren wir vieles über die Tiere, die wir auch streicheln und mit Leckerlis versorgen dürfen. Das Highlight am Ende: eine Wanderung. Nach einem Crashkurs von Expertin Marlene („wir gehen links vom Tier“, „Leine gut festhalten“, „streicheln nur am Hals“) sind wir mit den Lamas und Alpakas eine Viertelstunde unterwegs. Fazit: Ein unvergessliches Erlebnis!