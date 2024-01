„Authentizität und das gewisse Etwas ist der Weg“

Sie war mehr als erfolgreich beim Song Contest, nun stehen Künstler vor ihr, die - einst wie Conchita - sagen: „Ich will zum ESC.“ So heißt die neue ARD-Castingshow (linear 23.15 Uhr & ARD-Mediathek), in der die bärtige ESC-Ikone mit Sänger Rea Garvey die deutschen Kandidaten des größten Musikbewerbs der Welt sucht. „Das Besondere am neuen Format ist, dass am Ende der potenzielle Gewinnersong des Song Contests rausschaut - ich glaube, das ist in der Welt der Castingshows der größte Preis, den es jemals gegeben hat“, so Conchita. Von den Acts erwarte sie sich Authentizität, Ernsthaftigkeit und das gewisse Etwas. „Authentisch zu sein ist der einzige Weg, wirklich gewinnen zu können. Ernsthaftigkeit braucht es mit vollem Fokus auf die drei Minuten, in denen ein Millionenpublikum zusieht und entscheidet, ob es der eine Beitrag ist, für den man anruft. Und ,das gewisse Etwas‘ ist das, was man leider nicht erklären kann. Zu alledem braucht es auch noch Spaß für den gesamten Weg bis nach Malmö“, so der 35-Jährige. Gelungen ist ein reduziertes und angenehm unaufgeregtes Format ohne viel Schnickschnack in der sonst so schrill lärmenden Aufregung um den Song Contest. Es geht um Persönlichkeit, Gefühl und Stimme - und die Show hat teils richtig gute Talente anzubieten, die die beiden vorab auswählen. Das letzte Wort hat aber dennoch der Seher.