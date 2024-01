Süße Tiroler Tiere und ihre Liebsten sagen Danke!

„Yoomee“ fand ihr Happy End!

Nach langen Monaten in Quarantäne und der Unterbringung in verschiedenen Tierheimen durfte die Schäfer-Mix-Hündin in ihr Für-Immer-Zuhause übersiedeln. Aber im Tierheim Mentlberg schaut sie trotzdem noch regelmäßig vorbei, da ihr neuer Mensch dort ehrenamtlich mithilft. Das freut Yoomee‘s ehemalige Tierheimfreunde dann natürlich immer ganz besonders, wenn sie vorbeikommt. Sie wiederum drückt ihnen allen fest die Daumen, dass auch sie bald eine so großartige Familie finden.