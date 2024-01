Top-Berater: So ticken Tirol-Urlauber der Zukunft

Von „Wendezeiten“ im Tourismus war wohl schon öfters die Rede – doch waren sie je so gravierend? „Wir erleben den Paradigmenwechsel von der Erlebnis- zur Sinngesellschaft. Die Leute wollen etwas mitnehmen aus dem Urlaub, aber es geht nicht mehr so sehr um Adrenalin“, sagt Reisenzahn. Der gebürtige Kitzbüheler ist nun Geschäftsführer bei der Prodinger Tourismusberatung. Die Kundenliste umfasst das „Who is who“ der heimischen Branche. Die Beraterprofis glauben, einige Megatrends identifiziert zu haben: