Baby-News! Model Sofia Richie ist schwanger

„Habe mehr gelernt als in meinem ganzen Leben“

Über den „Vogue“-Instagram-Kanal teilte die Tochter von Diane Alexander und Lionel Richie Fotos von ihrer Baby-Kugel. In einem exklusiven Interview mit der Zeitschrift verriet sie: „Ich habe in den letzten sechs Monaten mehr gelernt als in meinem ganzen Leben.“ Ihre Fans zeigten sich voller Freude und reagierten mit Glückwünschen.