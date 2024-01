„Die Grenzen wurden nach oben verschoben“

Weber (33 Treffer, 15 der 16 Siebenmeter verwandelt) ist der erfolgreichste Rechtsaußen in der Scorerwertung. Möstl, dem EM-Shootingstar im Tor, traut Konrad Wilczynski, ein Held der Heim-EM 2010, als ORF-Experte bei Großereignissen gefragt, am ehesten zu, in den erlesenen Kreis gewählt zu werden. Wenngleich der Deutsche Wolff wohl eine mächtige Konkurrenz ist. „Consti hat eine internationale Karriere vor sich“, prophezeit Wilczynski, der Möstl bereits vor der EM „als klare Nummer eins im Team“ gesehen hatte.