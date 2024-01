Neue Doku zum Gendern auf PULS 4: „Ich hasse es“

Befragt werden auch PULS 4-Infochefin Corinna Milborn, die glaubt, dass junges Publikum erwartet, dass im Fernsehen gegendert wird, und ORF-Moderator Tarek Leitner, der als einer der ersten im Öffentlich-Rechtlichen den sogenannten Glottisschlag, also die kurze Sprechpause zwischen männlicher und weiblicher Form, angewendet hat. Was er nach einer Weisung des ORF nicht mehr tut und auch zugibt: „Es gibt Grenzen des Genderns. Manchmal lenkt man dabei von den Inhalten ab.“ Wenn man etwa „TerroristInnen“ sage, dann würden die Seher eher über den Begriff nachdenken als über die Meldung. Sein Mittelweg sei der „Gender-Schlendrian“, er verwendet also unterschiedliche Formen.