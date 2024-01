Gendern bei Dienstgraden der Feuerwehr kein Thema

Die Zeiten, in denen nur Männer den Dienst in der Feuerwehr versehen haben, sind längst vorbei. Den 16.350 männlichen Feuerwehrmitgliedern stehen im Burgenland mittlerweile 2060 weibliche gegenüber. Der Anteil der Frauen ist also nicht zu unterschätzen - und befindet sich im Steigen. Bei den Dienstgrad-Bezeichnungen spiegelt sich das aber (noch) nicht wider. Auch Frauen sind Löschmeister oder Feuerwehrmann.