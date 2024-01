831,4 Mio. Euro! Real ist der umsatzstärkste Klub

Im internationalen Frauen-Topbereich behielt der FC Barcelona sein Standing als Nummer eins, dank einer Steigerung von 7,7 auf 13,4 Millionen Euro. Manchester United (8 Mio.) und Real Madrid (7,4 Mio.) folgten mit Abstand. „Spätestens seit der EM befindet sich auch der Frauenfußball auf Wachstumskurs. So lagen die durchschnittlichen Einnahmen der Top-Frauenvereine weltweit in der Saison 2022/23 bei rund vier Millionen Euro. Das ist ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein sagenhaftes Ergebnis, das uns einmal mehr die zunehmende Bedeutung des Frauenfußballs vor Augen führt“, meinte Krammer.