„Raub“, „Skandal-Wende“: Aufregung nach Real-Sieg

Der Videoschiedsrichter sorgte am späten Sonntagnachmittag gleich bei mehreren Situationen für Aufregung. So etwa beim Anschlusstreffer von Jude Bellingham. Real-Stürmer Joselu köpfelte Almeria-Verteidiger Kaiky den Ball an die Hand. Schiedsrichter Francisco Hernandez Maeso sah sich die Szene noch einmal an, bekam dabei jedoch offenbar vom VAR nur eine Perspektive gezeigt. Der Referee gab Elfmeter für Real - eine strittige Entscheidung.