400 Millionen Euro! Mbappe-Mama macht Real Druck

Das Real-Angebot

So liegen die Gehaltsforderung laut „Sport-Bild“ bei 70 Millionen Euro pro Jahr. Weil der Top-Star im Sommer ablösefrei ist, käme das fetteste Handgeld hinzu, das jemals gezahlt wurde. Mindestens 100 Millionen Euro plus Provision für die Beraterin und Mutter in Personalunion sollen es sein. Das sind zusammen rund 125 Millionen Euro, die über die Vertragslaufzeit von fünf Jahren als Saison-Prämie gezahlt werden könnten. Das macht insgesamt weit über 400 Millionen Euro für die Familie Mbappe. Ein guter Poker, oder ein Spiel mit dem Feuer?