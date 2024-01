Polit-Prominenz versammelte sich auf der Schafalm

„Mit den beiden Rennen in Schladming und dann der Skiflug-WM am Kulm liefern wir der Sportwelt in dieser Woche ein weiß-grünes Feuerwerk“, ist Drexler überzeugt. „Schladming ist zweifellos das Highlight der Skisaison. Das hat man ja auch bei den TV-Quoten vom Dienstag gesehen. Mit bis zu 1,8 Millionen Sehern war die Quote besser als in Kitzbühel, mehr gibt’s dazu auch nicht zu sagen“, lächelte der Landeshauptmann.