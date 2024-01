Rauschende Ballnacht mit den Wiener Kaffeesiedern

Den Höhepunkt der Eröffnung bildet heuer die Balletteinlage zu „Rhapsody in Blue“, die bekannteste Komposition des US-amerikanischen Broadwaykomponisten George Gershwin. Das Stück wurde erstmals am 12. Februar 1924 in New York aufgeführt und feiert somit 2024 seinen 100 Geburtstag. Die Melodien des Werkes sind mittlerweile weltberühmt.