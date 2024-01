Wie stehen die Chancen der FPÖ?

Muss Kickl seinen Platz räumen?

Denn: Keine Partei will mit Herbert Kickl eine Koalition bilden. Abgefragt wurde unter FPÖ-Wählern, was nun nach der Wahl geschehen soll. Überraschende Antwort: Denn sollte tatsächlich niemand mit Kickl eine Koalition bilden wollen, würden lediglich 28 Prozent mit dem aktuellen Parteiobmann erneut in Opposition gehen wollen.