20 Jahre nach Flugzeugabsturz Prozess beantragt

20 Jahre nach dem Absturz eines ägyptischen Billigfliegers vor dem Badeort Sharm el-Sheikh mit 148 Toten bahnt sich ein Prozess an. Die Staatsanwaltschaft in Paris stellte einen entsprechenden Antrag wegen Totschlags gegen den Chef der damaligen Fluggesellschaft in Frankreich, woher die meisten Opfer kamen.