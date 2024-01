Schützenfest! KAC fegt Asiago mit 12:0 vom Eis

Von der ersten Sekunde an fuhr die Furey-Truppe den Italienern um die Ohren - und so standes nach nur drei Minuten 2:0, nach fünf Minuten schon 3:0. Mit fünf Treffern ging‘s für den KAC erstmals in die Kabine - aber die Klagenfurter hatten noch lange nicht genug. Zeitweise zogen sie bei fünf gegen fünf ein Powerplay auf, drückten die Gäste immer wieder ins eigene Drittel. Am Ende des zweiten Abschnitts hatte Haudum dreimal getroffen, Postma und Bischofberger jeweils zweimal. Der vermeintliche Ehrentreffer von Asiago wurde beim Stand von 5:0 wegen Goalie-Behinderung aberkannt.