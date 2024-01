Österreich gegen Island LIVE ab 15.30 Uhr

Volles Risiko für den großen Traum

Die Aufgabe ist ebenso schwer wie klar: Österreichs Handball-Männer brauchen im letzten Hauptrundenspiel gegen Island am Mittwoch (15.30 Uhr) einen Sieg, um die Chance auf das EM-Halbfinale am Leben zu erhalten. Stunden später (20.30) muss man auf Schützenhilfe der Kroaten gegen Gastgeber Deutschland hoffen. „Wir gehen ‘All in‘“, kündigte Teamchef Ales Pajovic an. Für eine sensationelle Endrunde will man sich zumindest mit dem Spiel um Platz fünf belohnen.