ORF-Experte schimpft: „Das ist nicht EM-würdig!“

So stark Österreich im bisherigen Turnier-Verlauf aufgetreten ist, so schwach präsentierte man sich in der ersten Halbzeit gegen Island. Doch umstrittene Entscheidungen vom Schiedsrichterteam aus Montenegro kamen erschwerend hinzu. Bei gleich mehreren Zweikämpfen vor dem Tor der Isländer blieben die Pfeifen von Milos Raznatovic und Ivan Pavicevic stumm.