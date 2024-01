Erdbeben in China: Bisher keine Toten gemeldet

Da sich das Beben der Stärke 7,0 in einer abgelegenen Bergregion ereignet hatte, wo es nur ein paar Dörfer gibt, dürften sich die Schäden auch in Grenzen halten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in China sechs Menschen verletzt. Zwei davon hätten schwere Verletzungen erlitten. In Almaty, der größten Stadt Kasachstans, wurden 44 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.