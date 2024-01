Slalom auf dem Ganslernhang ab 10.30 Uhr LIVE

Seit 2017 warten Österreichs Slalomfahrer auf einen Heimsieg und seit 2020 auf einen Stockerlplatz auf dem Ganslernhang. Manuel Feller wird sich am Sonntag in Kitzbühel (10.30/13.30) nicht nur als Lokalmatador aus dem Starthaus werfen, sondern auch als dreifacher Saisonsieger. Der Fieberbrunner hat in diesem Winter damit bereits mehr Rennen gewonnen als davor in der ganzen Karriere.