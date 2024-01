Feller: „Es war ein kleiner Schlag ins Gesicht“

„Es war ein kleiner Schlag ins Gesicht“, sagte ein enttäuschter Manuel Feller nach dem Kitzbühel-Slalom am Sonntag. „Wie ich über die Ziellinie gefahren bin und den Rückstand gesehen habe, habe ich gewusst, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, wenn keiner einen Blödsinn baut.“ Er würde „jeden einzelnen Sieg für einen Sieg hier eintauschen. Aber so ist der Sport“, meinte er. „Es war brutal knackig heute. Du musst vom Schädel extrem stark sein, dass du die Schwünge voll auf Zug ziehst, weil du nicht weißt, was passiert. Ich habe mir es bei gewissen Schwüngen nicht so zugetraut, Tempo zu machen. Dann kassierst du gleich.“ Im Slalom-Weltcup behielt er das Rote Trikot des Führenden, Straßer ist mit 187 Punkten weniger Zweiter.