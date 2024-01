Handball-EM ist auf Zuschauer-Rekordkurs

Köln und Karneval sind untrennbar miteinander verbunden. Auch die Handball-EM entkommt nicht dem Treiben der rheinischen „Jecken“. So tanzte sich die Faschingsgilde „Zukunft Müüs“ Sonntag spätabends durch das oberste Stockwerk des Pullmann-Hotels, in dem die Funktionärs-Riege rund um Michael Wiederer, den Präsidenten des Europäischen Verbands mit Sitz in Wien, logiert.