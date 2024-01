So erreichen unsere Handball-Helden das Halbfinale

Die Rechnung könnte so einfach sein: Mit Siegen gegen Frankreich am Montag (ab 18 Uhr) und Island am Mittwoch (ab 15.30 Uhr) hätte Österreich das Halbfinal-Ticket bei der EM in Deutschland gelöst. Allerdings ist dies ein Szenario, wo es vor allem ein riesengroßes Hindernis gibt: Top-Favorit Frankreich. Wenngleich die ÖHB-Stars im bisherigen Turnierverlauf bereits sensationelle Ergebnisse erzielten, wäre ein Sieg gegen Frankreich nochmal eine andere Hausnummer. Und selbst dann müsste auch noch Island besiegt werden.