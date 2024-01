Graz: Räuber scheiterte gleich bei zwei Überfällen

Innerhalb von eineinhalb Stunden überfiel ein Räuber am Sonntag in Graz eine Jet-Tankstelle im Norden der Landeshauptstadt und eine McDonalds-Filiale im Süden. Und in beiden Fällen scheiterte der durch Drogen beeinträchtigte Grazer. Jetzt sitzt der 43-Jährige in Haft.