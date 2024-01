Erfolglosigkeit erhöht Gefahr nuklearer Eskalation

Russische Analysten in Sorge

Als Beleg führt Alberque unter anderem den russischen Analysten Sergej Karaganow an. Der sprach vergangenes Jahr von der Notwendigkeit, mit Atomschlägen in Europa zu drohen, um Moskaus Feinde einzuschüchtern und „zu ernüchtern“. Nach Angaben Alberques beteiligt sich Karaganow an einer breiteren Diskussion in Russland über die Unfähigkeit des Militärs, den Krieg in der Ukraine klar und schnell zu gewinnen.