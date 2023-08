Medwedew will ukrainischen Staat vernichten

Der Vertraute von Präsident Wladimir Putin hat vor Kurzem in einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal von einem „Selbsterhaltungskrieg“ gesprochen. „Entweder werden wir ihre feindliche Führung zerstören, oder der kollektive Westen wird Russland am Ende auseinanderreißen. In diesem Fall wird er mit uns sterben“, warnte der stellvertretende Leiter des russischen Sicherheitsrates. Um zu überleben, müsse also der komplette ukrainische Staat „vernichtet“ werden, sodass „nur noch Asche übrig bleibt“.