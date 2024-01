Ohne Paddel in Boot: 14-Jähriger gestorben

Tragische Entwicklung im Fall des Unfalls am Badesee Kreuzenstein bei Korneuburg (NÖ), bei dem am Samstag zwei 14-jährige Burschen ein herrenloses Boot entdeckt hatten und ohne viel nachzudenken eingestiegen waren: Von den Jugendlichen, die wenig später von Einsatzkräften aus dem eiskalten See gerettet werden mussten, ist einer am Montag im Spital verstorben.