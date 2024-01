Dadic präsentiert sich schon leicht verbessert

Am Sonntag bestritt sie in Sollentuna einen weiteren Testwettkampf in Hinblick auf ihren ersten Hallen-Fünfkampf 2024, den sie für das erste Februar-Wochenende in Tallinn plant. Vor zehn Tagen hatte Ivona Dadic nach 480 Tagen - ebenfalls in Sollentuna - ihr Comeback gefeiert. Bei ihrem zweiten Wettkampf stieß sie jetzt die Kugel mit 13,91 m weiter als am 11. Jänner (13,20 m) und war auch über die 60 m Hürden als Siegerin ihres Laufes in 8,61 m (zuvor 8,64 m) etwas schneller. Im Weitsprung startete sie erstmals seit Talence 2022.