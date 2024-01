Überfall auf Imbissstand: Videochat vertrieb Täter

Ein kurioser (versuchter) Raubüberfall beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Oberland: Am Samstagabend stürmte ein maskierter Täter in einen Imbissstand in Flaurling (Bezirk Innsbruck-Land) und forderte Bargeld. Der Inhaber unterhielt sich zu diesem Zeitpunkt mit Bekannten per Videochat. Als der Kriminelle das bemerkt hatte, wurde ihm die Sache offenbar zu heiß und ergriff mit einem Komplizen ohne Beute die Flucht.