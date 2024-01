Frankreich: Mord an Joggerin aus 2008 wohl gelöst

Dank einer neuen Auswertung von DNA-Spuren ist ein Mord an einer Joggerin nach rund 15 Jahren in Frankreich offenbar gelöst worden: Die Joggerin Caroline Marcel wurde 2008 bei Orleans erdrosselt und in einen Fluss geworden. Auf dem Autoschlüssel des Opfers fand sich nun der entscheidende Hinweis auf einen Verdächtigen.