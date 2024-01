Assinger zu Sarrazin: „Da musst deppert sein!“

Vor allem die Zeit bis zur zweiten Zwischenzeit ließ Assinger staunen. „Schon die 31,63 von Odermatt sind gut. Aber die 30,99 von Sarrazin sind unfassbar. Da musst schon deppert sein, wenn du so eine Zeit hinknallst“, so der Kärntner. „Aber ich meine das mit aller Hochachtung und ziehe meinen Hut vor dieser Fahrt.“ Schließlich würden die Zwischenzeiten seit Jahren an derselben Stelle gemessen, aber eine derartige Machtdemonstration hätte es eben noch nie gegeben.