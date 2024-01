Abfahrt der Herren in Kitzbühel, ab 11.30 Uhr LIVE

Die Österreicher müssen alles auf die Revanche am Samstag in der klassischen Hahnenkammabfahrt legen. Otmar Striedinger belegte den 21. Platz, Raphael Haaser mit Startnummer 57 den 26., Christopher Neumayer machte als 27. erstmals in diesem Winter Weltcup-Punkte. Stefan Babinsky als 31. und Debütant Stefan Eichberger als 41. verpassten die Punkteränge. Daniel Hemetsberger geriet mit Startnummer 2 in der Steilhang-Ausfahrt mit Skiern und Oberkörper auf die Sicherheitsplane und verlor viel Zeit.