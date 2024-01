Bitcoin stieg um 6,97 Milliarden Prozent

Höchststand am 10. November 2021 erreicht

Die Steigerung bis zum Höchststand von 69.000 Dollar am 10. November 2021 beträgt - man lese und staune - sagenhafte 6,97 Milliarden Prozent. Deshalb empfehle ich seit Jahren, ein bis drei Prozent des Geldes in Bitcoins zu investieren. In der „Krone“ tat ich dies zuletzt im Mai 2023, bei einem Kurs von 24.810 Euro. Heute steht ein Bitcoin bei 38.266 Euro. Wer meinem Rat gefolgt ist, darf sich über ein sattes Plus von 55 Prozent freuen.